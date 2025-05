Morgex accoglie il Pisa Sporting Club: ritiro estivo tra natura e enogastronomia

Morgex in Valle d’Aosta è la destinazione dei campioni. Dagli storici ritiri del Parma di Tanzi all’ex bomber Ibrahimovic paparazzato mentre si rinfresca nelle acque limpide del Lago di Licony. Quest’estate sarà il turno di un altro ospite d’eccezione fresco di promozione in Serie A: il Pisa Sporting Club. "Abbiamo deciso questa destinazione dopo che Bormio, che avremmo riconfermato, ci ha comunicato la propria indisponibilità in seguito ai lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina". A scoprire le carte è il presidente Giuseppe Corrado, ospite del programma ‘Il Neroazzurro’ negli studios di 50 Canale: "Partiremo il 17 luglio e rimarremo fino a fine mese. Staremo 16, 17 giorni. Comodissima, tutto autostrada".

Morgex, piccolo comune di 2061 anime a 923 metri di altitudine, situato a metà strada tra La Thuile e Courmayeur, è una terra ricca di natura, storia e con un’offerta enogastronomica di prima qualità. Il Pisa pernotterà a La Salle, ad una manciata di chilometri di distanza, mentre Morgex ospiterà gli allenamenti dei nerazzurri nel suo centro sportivo – composto da un campo da calcio, 2 campi da tennis (utilizzati anche come campi da calcio a cinque), un campo di bocce e un percorso per il barefooting – solcato nel passato da molte altre squadra blasonate. "Abbiamo appreso da poco la notizia del ritiro pisano, siamo felici e pronti ad ospitare la squadra e i tifosi nerazzurri", ha detto il presidente della Pro Loco di Morgex, Giacomo Domenighini.

Cosa troveranno i tifosi in trasferta? "La regina delle montagne: il Monte Bianco. E poi... escursioni ai nostri tre principali specchi d’acqua: il Lago d’Arpy, Lago di Licony e Lago di Pietrarossa che si raggiungono con trekking di minimo di un’ora fino ad un massimo di circa 3-4 ore. Circuiti per camminatori più o meno esperti, gite in mountain bike e camminate a cavallo nella natura. Per gli appassionati di enogastronomia è ricca l’offerta di visite guidate accompagnate da degustazioni nelle cantine locali". A luglio non mancheranno poi le tipiche feste di paese. "Il weekend di metà luglio è in programma la festa della birra nel centro di Morgex, mentre a fine mese sarà la volta della festa patronale nel villaggio La Ruine immerso fra i pascoli", spiega Domenighini.

Tra le principali attrazioni turistiche a Morgex si annoverano il castello di Morgex con la sua tour de l’Archet, tra le più antiche della Valle d’Aosta, e sede del centro studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus; il Biblio-Museo del Fumetto per i più piccoli; la chiesa di Santa Maria Assunta; e il parco della lettura, un’area verde a tema letterario. Valle d’Aosta è anche sinonimo di tradizione in cucina e prodotti di eccellenza. Le viti si coltivano in zone di montagna che superano i 1000 metri e viene prodotto tra gli altri anche il Doc Blanc de Morgex et de La Salle, il vino più alto d’Europa. La montagna si sa che mette fame. E allora andiamo a tavola. Morgex è famoso per la Carbonada, ricetta della tradizione in cui il protagonista nel piatto è una sorta di spezzatino di manzo marinato nel vino rosso, ma anche per la polenta con la fontina e la tipica zuppa alla valpellinese. Imperdibile il crèichen per chiudere il pasto in dolcezza.