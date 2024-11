Mondo della scarpa di lusso. Servono esperti rifinitori

Si seleziona apprendista operaio per azienda settore calzaturiero. La risorsa sarà formata sulle attività

inerenti alla rifinizione della suola per le calzature e imparerà a gestire i macchinari per la produzione. Oltre a queste mansioni dovrà occuparsi delle consegne presso aziende del comprensorio del cuoio. Richiesta la patente B. Contratto full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto di apprendistato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro

Montopoli. Si cercano anche operai per la produzione per azienda settore calzaturiero. In particolare r addetti

alla rifinizione o alla preparazione della manovia. Richiesta precedente esperienza nella

mansione, lavorazione di scarpe di lusso. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Prospettive di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro Fucecchio (Fonte Orienta Spa).