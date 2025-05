"Momento storico e imperdibile"

"Il Giro e il ciclismo sono da sempre due passioni fortissime, che coltivo con passione". Giovanni Galli, storico portiere dell’ Italia campione del Mondo ’82 e Capogruppo della Lega in consiglio regionale, non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia.

"Sono nato a poche centinaia di metri dalla Torre - racconta -, mi sembrava impossibile mancare a questo appuntamento. Ci sono dei grandi specialisti in questo Giro, e la crono è stata molto spettacolare. Non sono mancate le sorprese diciamo, anche se io faccio sempre il tifo per gli italiani. Sono stato molto felice per Ulissi quando ha raggiunto la maglia rosa".

E poi un pensiero speciale per la città, vista in tutto il mondo, e per l’orgoglio della pisanità, che torna fuori in momenti speciali come quello della tappa del Giro d’Italia.

"Piazza dei Miracoli è uno dei simboli d’Italia, una delle piazze più belle del nostro paese. Siamo campanilisti, siamo pisani, vedere la nostra città in tutto il mondo è una grandissima soddisfazione. Quando si parla di origini si tocca nel profondo, non si possono rinnegare. Da pisano sapere di avere in città una tappa così bella e spettacolare è davvero una grande soddisfazione e un grande onore".

ia.na.