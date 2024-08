Molina Mon Amour: la cena finale chiude l'estate

Torna il consueto appuntamento con la cena conclusiva della rassegna sangiulianese "Molina Mon Amour".

Quest'anno l'evento slitta a sabato 31 agosto alle 20, come sempre all' ex asilo nella "Buca", in via Antonello da Messina, quando si saluterà l'estate e un'altra stagione di incontri all'insegna della cultura e della socialità. "Una serata per ricordare Topino, per abbracciarsi e mangiare bene- afferma il presidente Gabriele Santoni- per stare insieme come proviamo a fare ormai dal 2017, e prepararci alla ripartenza che settembre ci richiede. Si apre una stagione ricca di eventi con il Magazzino di Antonio, dove saranno protagonisti il teatro, i libri e la pittura che ci vedranno impegnati per un anno". Si chiude un'estate di transizione per l'associazione molinese, che si prepara a tornare con il classico cartellone di eventi a partire dai prossimi mesi. La serata è dedicata, come sempre, ad Alessandro Della Croce, il "Topino", socio fondatore di Molina Mon Amour, scomparso qualche anno fa. . La serata sarà accompagnata dalla musica del maestro Carlo Boccacci.