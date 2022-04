"Moda senza confini" a Villa di Corliano

Pisa, 21 aprile 2022 - Una sfilata di moda inclusiva a favore della Casa della Giovane ed in memoria di Teresa Marcello Agostini, cofondatrice della Casa della Giovane a Pisa nel 1904. L'evento si svolgerà a Villa di Corliano domenica 24 aprile 2022 dalle ore 15.

AGOSTINI - Teresa Marcello Agostini, benefattrice (1862 - 1946) era discendente da antica famiglia veneziana, nel 1881 sposò il conte Alfredo Agostini Venerosi della Seta. Il suo salotto a palazzo Agostini era meta privilegiata di letterati, artisti, politici e scienziati. Promosse un moderno associazionismo cattolico femminile che portò, tra l'altro, alla creazione di una sezione delle Industrie femminili italiane, un'opera di lavoro a domicilio alla quale aderirono numerose ragazze di Pisa. La precoce vedovanza nel 1903 non mise fine alla sua intensa attività: proprio in quell'anno dette vita, in collaborazione con Maria Toniolo, moglie di Giuseppe, a un comitato pisano della “Opera internazionale per la protezione della giovane", sorta all'estero e che aveva messo radici a Torino alla fine del secolo. Nel 1909 Pietro Maffi, arcivescovo della città, la nominò prima presidente dell'Unione donne cattoliche.

M.B.