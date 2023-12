Mobilità e Municipale poi maratona sul bilancio

Si apre con una maratona sul bilancio e con un paio di altri temi piuttosto spinosi la settimana di Natale dei consiglieri comunali. Domani e dopo domani sono in programma le ultime sedute dell’anno che saranno quasi interamente dedicate all’approvazione del documento finanziario: da una parte la maggioranza e il sindaco Michele Conti (è sua la delega al Bilancio) che promettono "di mantenere la qualità dei servizi, tenendo conto degli aumenti che si registrano in tutti i settori e che investono anche la pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle fasce deboli e agli investimenti nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie", dall’altra le opposizioni che hanno presentato decine di emendamenti per modificare la manovra finanziaria. Ma prima di entrare nel merito delle scelte previsionali, il consiglio sarà chiamato ad affrontare anche altre tematiche di grande attualità: la viabilità sperimentale al ponte della fortezza e la revoca della nomina di Paolo Migliorini a comandante della polizia municipale. Il Pd, ma anche il capogruppo di Diritti in comune, Ciccio Auletta, vogliono andare fino in fondo alla questione e hanno presentato question time al sindaco per conoscere i motivi del dietrofront. Una settimana dopo l’affidamento dell’incarico, Conti, ha revocato la nomina "per questioni di legittimità" dopo una dettagliata relazione presentata dagli uffici. La richiesta delle opposizioni è quella di conoscere quali siano state le ragioni che hanno spinto l’amministrazione a rivedere la sua scelta e dare mandato di bandire una nuova selezione esterna per reclutare il nuovo comandante della municipale. L’altra questione delicata è la sperimentazione della nuova viabilità tra il ponte della fortezza e via Santa Marta: il Pd con Maria Antonietta Scognamiglio, su delega del capogruppo Trapani, chiede alla giunta di fare luce sui disagi provocati dalla modifica al traffico e di sospendere la sperimentazione che, secondo il capogruppo di Sinistra unita, Luigi Sofia, consiste in una "scellerata nuova rotatoria: se l’obiettivo era alleggerire il traffico e la viabilità tra la zona Nord e la zona Sud della città, si può già affermare che la situazione è peggiorata". Infine, Auletta chiede se sono già stati stanziati "i finanziamenti per la realizzazione della nuova base militare dei carabinieri".

Gab. Mas.