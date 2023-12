Militello, da Pisa a Striscia la Notizia e ritorno

Da Pisa a Striscia la Notizia e ritorno. Cristiano Militello presenterà il suo nuovo libro venerdì 8 dicembre, dalle18 alle Officine Garibaldi. Il volume racconta cinquant’anni di storia del calcio e del costume italiano in oltre 2100 striscioni, per la gran parte totalmente inediti, in un compendio di comicità popolare e un saggio storico-sociologico tutto da ridere. A vent’anni esatti dalla prima comparsa, torna Giulietta accompagnata dal suo cantore Cristiano

Militello, riconosciuto sacerdote del culto dello sfottò calcistico, che riorganizza, integra e commenta gli striscioni più esilaranti apparsi sugli spalti degli stadi italiani in un volumone completamente nuovo, un’antologia definitiva mai così ricca e completa. Migliaia di striscioni, ma anche cori, scritte sui muri, sfondoni giornalistici, gufate leggendarie, in un affresco di tifo, sport, storia, politica, costume e malcostume, musica, cinema, tradizioni, dipinto dalla creatività ironica e dissacrante del dodicesimo uomo in campo. L’autore di ‘Giulietta è na zoccola forever" è un personaggio televisivo personaggio televisivo e conduttore radiofonico.

Nel dicembre 2022 presentò al Teatro Verdi con Ubaldo Pantani lo spettacolo "Caro Romeo" per celebrare la figura di Romeo Anconetani. Grande appassionato di calcio, da sempre raccoglie gli striscioni più divertenti degli stadi italiani, e nel 2004 li ordina per la prima volta in un libro, il cui straordinario successo editoriale lo porta a essere inviato fuori dagli impianti per conto di Striscia la notizia. Da allora a oggi, nella rubrica Striscia lo Striscione, assembla e commenta goliardicamente le immagini più divertenti delle curve e dei campi italiani, in un segmento che diventa tra i più seguiti del panorama televisivo nazionale. In radio, tutte le mattine su Radio 101, conduce ‘La banda di R101’. Oltre alla saga di Giulietta è ’na zoccola, ha pubblicato i due bestseller Cartelli d’Italia.

Michele Bufalino