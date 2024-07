Michele e Sara in finale. Incantano "Eliopoli" e convincono la giuria. Folla per Notti di Talento

Michele Sechi e Sara Iachetta sono i due cantanti che domenica sera durante la terza eliminatoria a Eliopoli di Notti di Talento hanno conquistato il pass per la finale di Marina di Pisa, in programma il 20 agosto nel cartellone di Marenia. Il primo, pisano e con già alcune apparizioni tv a X Factor, Amici e Sanremo Giovani, ha convinto la giuria con la sua "Aria", brano inedito già disponibili sui principali store digitali da maggio. La seconda ha incantato pubblico e giuria con la sua voce potente "It’s a Man’s Man’s Man’s Worldf" di James Brown. Oltre ai due vincitori di tappa, il talent prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione, Michele Ammannati), di cui La Nazione è media partner esclusivo, ha messo in mostra un parterre di concorrenti che ha tenuto incollato alla sedie fino alla fine (quasi 90 minuti di spettacolo) il pubblico che ha gremito piazza Antonio Madonna a Calambrone. Il cantautore modenese di origine salentina Flos, nome d’arte di origine salentina, ha sfiorato la qualificazione con la sua "Cuori a metà", un manifesto della contemporaneità musical del momento, e ora attende il verdetto delle due prossime tappe eliminatorie (sempre a Eliopoli il 3 e il 10 agosto) per sperare di risultare comunque tra gli artisti migliori che sperano di ritagliarsi un posto per la finalissima. Applausi e sorrisi anche per tutti gli altri partecipanti (Emma Ferrini, il duo composto da Valerio Bargagna e Martina Frassi, il rapper Andrew Kandij, Jacqueline Del Ticco, Giulia Guelfi, Marta Felloni in arte Marell, Benedetta Mancini, Maria Chiara Lazzerini e l’altro duo composto da Francesco D’Anna e Andrew Iuracà). Lo show condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci è ormai entrato nel vivo e varcato i confini locali, con artisti iscritti che arrivavo da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Gab. Mas.