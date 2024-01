"Mi avete salvato la vita. Infinito grazie"

Un momento difficile della vita superato grazie al sapere e all’umanità dei medici. "Vorrei fare un grandissimo ringraziamento – scrive Angela Cavigli – ai miei salvatori: a tutto il reparto di neurorianimazione e anestesia di Cisanello. Alle equipe che operano, ai neurochirurghi e ai neuroradiologi, al personale sanitario, e in particolare al direttore del reparto, il dottore Francesco de Masi". "Il dottor De Masi – continua Cavigli – è un professionista per cui ogni parola è troppo riduttiva, oltre ad essere un medico ineguagliabile, è dotato di un’umanitá e di un’empatia non comuni, sempre presente, gentile, disponile, totalmente dedito al suo lavoro con grandissimo spirito di sacrificio. Tutto il reparto è sicuramente un’eccellenza del nostro territorio, una perla rara. Non so come ringraziarvi, mi avete salvato la vita".