Metropark, sosta più facile 300 posti "kiss & ride" gratuiti i primi 30 minuti

Da domani il parcheggio Metropark, che si trova tra via Quarantola e via Battisti, mette a disposizione dei cittadini che devono recarsi alla stazione e al centro servizi della Sesta Porta, circa 300 posti auto, destinandoli al servizio kiss & ride (fermata e discesa) con sosta gratuita fino a 30 minuti. Grazie all’accordo sottoscritto tra Pisamo e Metropark, società del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane che gestisce il portafoglio parcheggi del gruppo, il Comune mette a disposizione la sosta breve gratuita a servizio della Stazione, raggiungibile a piedi in pochissimi minuti. L’ingresso al parcheggio con l’auto può avvenire sia da via Battisti, dal sottopassaggio della Sesta Porta, che da via Quarantola (entrambe tramite sbarra automatizzata che rilascia il contrassegno per la sosta), mentre l’uscita con l’auto avviene solo da via Quarantola. Superati i primi 30 minuti di sosta il parcheggio diventa a pagamento, secondo orari e tariffe disposti da Metropark (orario di tariffazione, dalle 6 all’1, 2 euro per la prima ora 1,50 dalla seconda ora in poi; tariffa giornaliera di 8 euro).

"Nel raggiungere in auto la Stazione - osserva l’assessore alla mobilità e all’urbanistica, Massimo Dringoli - è necessario un cambio di abitudini: per questo è fondamentale che i cittadini conoscano l’esistenza dell’ampio parcheggio a servizio della Stazione, che il Comune ha voluto rendere accessibile a tutti in maniera gratuita per la sosta breve. È quindi inutile arrivare in auto in piazza della Stazione da via Mascagni sovraccaricando la piazza di ulteriore traffico. Fermandosi poco prima al parcheggio Metropark alla Sesta Porta, a ridosso del primo binario della Stazione, è infatti possibile raggiungerla comodamente a piedi. In contemporanea con l’opera di riqualificazione in corso in piazza della Stazione e viale Gramsci, progettata con il ripensamento della circolazione delle auto a favore degli spazi pedonali, abbiamo lavorato per risolvere in maniera concreta la disponibilità di parcheggi a servizio dei cittadini e liberare la Stazione di un eccesivo carico di traffico". L’intesa tra Pisamo e Metropark, aggiunge Dringoli, "prevede inoltre di riservare gratuitamente ai residenti di via Mascagni, via Catalani, piazza della Stazione e viale Gramsci 52 posti auto dell’area parcheggio e nelle prossime settimane verrà realizzato un nuovo impianto di controllo accessi che gestirà i posti auto e i residenti potranno fare richiesta a Pisamo per accedervi liberamente". "Insieme al Comune - osserva l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone - abbiamo lavorato per dotare l’area di un asset di parcheggi suppletivi e compensare la diminuzione di posti auto in piazza della Stazione". Secondo Francesco Parlato, ad di Metropark, questi parcheggi "ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa e rafforzano il ruolo della stazione come hub multi-servizi".

Gab. Mas.