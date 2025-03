Mercato, nuove polemiche: "Spalmiamolo in 3 piazze"

di Gabriele Masiero

Il mercato a Marina, con la distesa di banchi sul lungomare riaccende la polemica tra favorevoli e contrari alla collocazione degli ambulanti. Ad accendere la miccia è stato un post sulla sua pagina Facebook dell’imprenditore marinese, Nicola Pinzauti: "Dopo due settimane di intemperie e allerta meteo in effetti a tutti noi, che investiamo sul nostro litorale, serviva una domenica come questa… un treno di banchi spalle al mare, il rumore dei generatori e la sporcizia che ne deriva. Una domenica a Marina di Pisa per tutti non è questa domenica". Sotto al post decine di commenti, qualcuno anche con toni eccessivi, e la difesa del presidente di Fiva Confcommercio, Franco Palermo: "Noi ambulanti investiamo con migliaia di euro per portare gente dalla provincia che viene sul litorale per acquistare nei nostri banchi. Domenica 13 aprile quando il mercato sarà in Piazza Viviani e il lungomare sarà chiuso al traffico vedremo dove lasceranno le auto per venire ai ristoranti o ai bar per godersi il tramonto". Ed è proprio quest’ultima considerazione di Palermo che rivela il nervosismo degli ambulanti: la collocazione dei banchi nella riqualificata piazza Viviani. Una soluzione vista come il fumo negli occhi da tutta la categoria. Ma Pinzauti, interpellato da La Nazione, precisa: "Io non ce l’ho con il mercato, né con gli ambulanti, credo tuttavia che sia legittimo ipotizzare una collocazione diversa capace di valorizzare ulteriormente Marina di Pisa e chi come noi, investe molto per assicurare decoro al litorale". Secondo l’imprenditore, infatti, la soluzione alternativa potrebbe essere quella di “spalmare“ il mercato "nelle tre piazze riqualificate di Marina di Pisa e non solo in piazza Viviani, per coniugare un duplice legittimo interesse: la possibilità di lasciare intatta la vista mare a chi sceglie di trascorrere una domenica nei nostri locali, che peraltro, pagano il suolo pubblico disponendovi i tavolini, ma anche consentire ai clienti e visitatori del mercato di avere la passeggiata libera per spostarsi da una piazza all’altra e godersi allo stesso tempo le bellezze di Marina". L’appello di Pinzauti è infatti rivolto al Comune "affinché sia adoperi per garantire il lavoro di tutti in un ambiente dove il decoro urbano è assicurato per consegnare a pisani e turisti un’immagine positiva del lungomare: una scelta dalla quale ambulanti e imprenditori possono trarre vantaggi per continuare a svolgere al meglio il proprio lavoro".