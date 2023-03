Meraviglie mineralogiche della Toscana. L’acquisizione della collezione Da Costa a Calci

Le meraviglie mineralogiche della Toscana

Calci, 21 marzo 2023 - Nei prossimi giorni sarà inaugurata l'esposizione temporanea “Meraviglie mineralogiche della Toscana. L’acquisizione della collezione Da Costa”, con l'apertura prevista il primo di aprile tra le 15 e le 17.

COLLEZIONI - Le collezioni mineralogiche toscane del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa continuano a crescere. Infatti, il Museo pisano, in sinergia con il Dipartimento di Scienze della Terra e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa, ha potuto acquistare una selezione dei campioni della collezione di Angelo Da Costa. Angelo, recentemente scomparso, è stato un maestro per molti collezionisti toscani. La sua curiosità e la sua passione lo hanno spinto ad esplorare il territorio della Toscana, scoprendo nuove località e mettendo insieme una collezione di oltre 600 differenti esemplari. Di questi, il Museo ha accuratamente selezionato una serie di campioni importanti da un punto di vista scientifico e museologico. La nuova acquisizione sarà presentata al pubblico sabato 1° aprile 2023 nell’aula conferenze del Museo di Storia Naturale. Questo evento sarà anche un’occasione per ricordare la figura di Angelo Da Costa e ripercorrere l’evoluzione del collezionismo mineralogico in Toscana. La partecipazione all’evento è gratuita. L’allestimento con l’intera nuova acquisizione sarà visitabile nella Galleria dei minerali fino al 31 maggio 2023.

Di seguito il programma dell’inaugurazione



Saluti

Elena Bonaccorsi, Direttrice del Museo di Storia Naturale, Università di Pisa

Intervengono

Andrea Dini, Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR di Pisa

Daniela Mauro, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa



In occasione dell’evento sarà disponibile presso il bookshop del Museo il numero della Rivista Mineralogica Italiana contenente un ricordo di Angelo e una descrizione dettagliata dei campioni acquisiti dal Museo.

M.B.