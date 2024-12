Menzione di merito al premio Lunezia per lo scrittore pisano Gianluca Lucchese

Pisa, 17 dicembre 2024 - Gianluca Lucchese, autore e scrittore pisano già noto per il libro “Il pescatore d’immagini”, si è aggiudicato una prestigiosa Menzione di merito nella sezione Autori di Testo del Premio Lunezia 2024. Il testo premiato, intitolato “Ordinaria follia”, esplora un parallelismo tra un interprete ipotetico e il celebre scrittore Charles Bukowski, evocando uno stile cantautorale profondo e riflessivo. L’inciso, “Ordinaria follia infinita / in un morso selvaggio di vita / gente brutta stonata un po’ fiacca / divorata soltanto dal nulla”, mette in luce la capacità dell’autore di unire poesia e musicalità, elementi cardine del Premio Lunezia.

La Direzione Artistica del Premio ha comunicato i nomi dei tre finalisti della Sezione Autori di Testo, sezione storica della manifestazione dedicata alla musical-letterarietà, ossia alla magia delle parole fuse alla musica. Si contenderanno il titolo di Miglior Autore di Testo 2024, che sarà annunciato la sera del 20 dicembre al Teatro Civico di La Spezia, Lella De Marchi di Pesaro con La dinamica dello stupore, Dario Maggi di Arcola con A metà e Riccardo Magni di Abbiategrasso con Armonie universali. Il testo vincitore sarà interpretato per l’occasione da un’attrice, in un momento simbolico e carico di suggestione.

Definiti anche i vincitori degli altri premi speciali. Il Premio della Critica è stato assegnato a Stefano Cinti di Roma per La fine del mondo, mentre il Testo Green, dedicato ai temi ambientali, è andato ad Andrea Lodovichetti di Fano per il brano Terra, 2076. Oltre alla Menzione di merito attribuita a Gianluca Lucchese con Ordinaria follia, un altro riconoscimento è stato assegnato a Edoardo Parodi di Genova con Tu mi chiedi a che punto è la notte. Inoltre, sono state segnalate le opere di Bertulli Michele di Sommo, Carrera Armando di Taranto, Di Biase Alessia di Foggia, Sabella Diego di Sciacca e Spezzoni Arianna di Sanguinetto. Lucchese ha raccontato il suo percorso musicale, iniziato grazie ad Amedeo Minghi, con cui ha collaborato per due anni nello staff editoriale. È stato poi introdotto al noto autore Paolo Audino, firma storica di Brivido Felino di Mina e Celentano, oltre che collaboratore di artisti come Andrea Bocelli e Luca Barbarossa. Audino ha fornito a Lucchese i primi suggerimenti fondamentali, spingendolo ad approfondire la scrittura musicale. Successivamente, l’autore pisano ha frequentato una Master Class con Roberto Casalino, autore di brani celebri per artisti come Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Francesco Renga ed Emma.

A Pisa, Lucchese continua il suo percorso con collaborazioni importanti, lavorando con Alberto Nelli, attualmente impegnato in un grande progetto musicale, e con Luca Erriquenz, docente di musica e cantautore.

L’edizione 2024 del Premio Lunezia vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come la cantante britannica Rebecca Ferguson, che impreziosirà la serata con la sua voce straordinaria. La manifestazione, ormai punto di riferimento per la valorizzazione della parola nella musica, conferma il proprio prestigio nel panorama artistico italiano e internazionale.