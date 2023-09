"Menecuro", viva la rigenerazione Dibattiti e camminate a Calci

Arriva "MeNeCuro", il festival "per esplorare le mille ed una iniziative di cura e di rigenerazione del territorio". Sabato 9 settembre e domenica 10 a Calci sarà tempo di iniziative, oltre 20 in programma nella due giorni organizzata con patrocinio del Comune di Calci, la collaborazione del Museo di storia naturale di Calci e circolo Arci "La Luna Ripiena". "Per chi come me si è avvicinato alla politica con le battaglie ambientaliste, questo festival rappresenta un importante tema per discutere e promuovere le buone prassi per la cura del territorio – commenta il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti -. Il programma del festival ci lascia molto soddisfatti, la fase storica che stiamo vivendo ci impone un impegno maggiore sul tema dell’ambiente".

La due giorni si svolgerà tra dibattiti, camminate, musica e laboratori. "Si parlerà di cura rigenerazione e sostenibilità – spiega Carla Lostrangio, del collettivo Menecuro -. Che non significa solo ambiente, la rigenerazione significa anche prendersi cura di chi è marginalizzato. Il festival è frutto di una squadra di sole donne, che vivono sparse per tutta Europa, ma che hanno un forte legame con Calci. All’evento parteciperanno ospiti d’onore con dibattiti stimolanti, come il professor Riccardo Mastini del politecnico di Milano, Maria Luisa Vallauri (giurista e membro del progetto Care4care) e Francesco Gesualdi, attivista e teorico del consumo critico".

Nei giorni del festival verranno consegnati dei biglietti omaggio per poter visitare gratuitamente il Museo di Storia Naturale della Certosa: "Varranno a partire dalla fine del festival fino al 15 settembre - spiega la direttrice del Museo, Elena Bonaccorsi -. In 40 anni dalla fondazione del Museo della Certosa, si sono alternati molti direttori, ma il mantra è sempre stato la parola ‘curare’ e prendersi cura sia del territorio che della Certosa". Alla presentazione era presente anche Stefano Stranieri, della Gal Montagna Appennino, che ha ricordato come Calci sia un territorio vigoroso.

Enrico Mattia Del Punta