Pisa, 7 luglio 2020 - Si è spenta improvvisamente Melania Ceccarelli, 55 anni, funzionaria amministrativa in Regione, attiva socialmente e politicamente. Amata e apprezzata per il suo impegno e la generosità. Laureata in Scienze Politiche e specializzata in psicologia di comunità, nel 1993 aveva iniziato a lavorare nella cooperativa sociale Il Cerchio occupandosi per molti anni di minori a rischio ed alta marginalità. Nel suo curriculum non è mancata l’esperienza nella cooperazione internazionale: due anni in Brasile, sempre con ragazzi a rischio. In seguito, tornata in Italia, ha lavorato alla Società della Salute della zona pisana e della Valdera. Grande appassionata di scrittura, nel 2018 Melania si era candidata al consiglio comunale di Pisa con "Una città in comune", guidata da Ciccio Auletta. Il suo profilo, diffuso per la campagna elettorale, raccontava molto di lei: "Fa politica da sempre, fino dai tempi dell’Università. In partiti politici e, sopratutto, nelle associazioni: il commercio equo e solidale, la pace, la cultura a partire dallo specifico femminile, la promozione sociale, l’ambiente. Non sa vivere senza prendere parte. A volte pensa che sia un difetto ma, più spesso, si rende conto che è un suo modo di essere". Di qui l’impegno "per migliorare la partecipazione dei cittadini nei luoghi dove si prendono le decisioni politiche e per garantire piena cittadinanza a tutte le persone con disabilità a partire dal diritto alla mobilità".

Ed è stato proprio il consigliere Auletta a ricordarla sui social con un sentito post (e un video a nome della lista): "Melania ci ha lasciato. Grande è il dolore per un vuoto enorme che resta in tutte e tutti noi. Una perdita inaspettata, improvvisa e, anche per questo, più dolorosa. La sua carica umana, la sua costante attenzione per gli altri, una capacità di ascolto fuori dal comune e il suo spirito critico sono state per tutti e tutte noi un fattore di arricchimento e di crescita. Voleva cambiare il mondo e non accettava le sue ingiustizie convinta che la dimensione collettiva fosse l’unica per trasformare il reale. Perdiamo una compagna, una amica, una sorella con cui abbiamo camminato insieme in questi anni e che porteremo sempre con noi. A Riccardo e alla sua famiglia va il nostro abbraccio e il nostro affetto". Tantissimi i messaggi di cordoglio diffusi da parte di chi le voleva bene e la stimava. I funerali di Melania Ceccarelli si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16 alla chiesa di Riglione.

Francesca Bianchi