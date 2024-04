Meccatronica ed estetica. Corsi dopo la terza media

Sale a tre il numero delle opportunità sostenute dalla Regione Toscana a Santa Croce sull’Arno per gli studenti che dopo la terza media intendono scegliere un triennio IeFP, acronimo di istruzione e formazione professionale, in alternativa a una scuola superiore tradizionale. Questo grazie allo scorrimento delle graduatorie che nei giorni scorsi ha permesso di finanziare nuove iniziative nel Valdarno Inferiore, gestite da una sinergia tra agenzie formative accreditate che sono la santacrocese Forium e la pisana Formatica Scarl. L’ultimo a entrare in ordine di tempo nella possibilità di scelta è O.S.I. 2, percorso formativo per operatori ai servizi di impresa. Gli altri due percorsi presenti sono MEGA4 a indirizzo meccatronica delle autoriparazioni (capofila Formatica) ed EA4 dedicato al settore dell’estetica e della bellezza (capofila Forium). Unformazioni sui corsi sono presenti sul sito www.forium.it e possono essere richieste alla mail [email protected] e al numero di telefono 0571360069.