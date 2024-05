"Un centro storico sempre più sicuro incentiva anche il commercio"

"Continuare questi interventi è un incentivo per gli imprenditori a investire". E’ molta la soddisfazione di Confcommercio alla luce dei nuovi interventi dell’operazione Alto Impatto, che hanno portato a dodici denunce. L’associazione di categoria, che per prima ha sollecitato maggiori interventi delle forze dell’ordine a sostegno dei commercianti nelle zone più a rischio, definisce questi risultati come "ciò che auspicavamo quando il Prefetto ha convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica".

"L’operato delle forze dell’ordine – dichiara Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio – deve continuare per trasmettere un’idea permanente di sicurezza e non soltanto interventi che finiscono dopo una settimana. I risultati di questa operazione sono visibili a tutti, bisogna continuare". Pieragnoli ha poi ribadito come ognuna delle realtà presenti nel Comitato deve fare la propria parte. "Molti dei nostri associati vivono dei determinati quartieri dalle 8 alle 20 tutti i giorni, per questo dobbiamo monitorare la situazione e offrire sempre collaborazione con le forze dell’ordine". Il direttore di Confcommercio ha poi spiegato i benefici che questi interventi stanno portando: "Abbiamo visto che Pisa si sta ripopolando: se i cittadini percepiscono che c’è più sicurezza circolano con più tranquillità. Questo è molto importante perché se un imprenditore vede che le famiglie passeggiano serene per la città, cresce in lui l’interesse a investire. A questo bisogna puntare - conclude Pieragnoli - una città più sicura dove si possa investire in nuove attività".