Anziano rischia la vita mentre taglia la legna, Pegaso atterra nel bosco

Pistoia, 5 maggio 2024 – Una giornata drammatica, quella di ieri, segnata da ben tre infortuni. Il più grave ieri mattina alle 11.30, in un bosco lungo la strada Porrettana, non lontano dalla via, tra il Signorino e il Traforo. Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito all’arteria femorale sinistra mentre tagliava la legna ed è stato trasportato con l’elicottero a Careggi. Non è certa la dinamica dell’infortunio, ma dai primi riscontri sembra che a produrre la grave ferita, nella parte alta della gamba, poco sotto l’inguine, sia stato un pezzo di legno acuminato. Non pare si sia trattato pertanto di un taglio prodotto da un attrezzo utilizzato dall’uomo. In ogni caso la lesione è stata di notevole pericolosità a causa della perdita di sangue immediata e abbondante. E’ risultato essenziale l’intervento di due persone che erano con lui al momento dell’incidente e che hanno cercato di fermare l’emorragia stringendo una cinghia intorno alla coscia dell’uomo, un’operazione non semplice visto anche il punto in cui si è prodotta la ferita. Hanno chiamato subito il 118. Sono intervenuti l’automedica di Pistoia con il medico e l’infermiere a bordo e un’ambulanza della Croce d’oro di Montale. I soccorritori hanno trovato l’uomo sdraiato a terra in stato di semi-incoscienza. Sono state effettuate con tempestività le manovre salvavita ed è stato necessario praticare anche il massaggio cardiaco. Valutate le condizioni del ferito i sanitari hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso. Pegaso è riuscito ad atterrare proprio in uno spazio, tra gli alberi, vicino al punto dell’incidente e quindi è stato possibile guadagnare secondi preziosi, trasferendo direttamente il ferito a bordo del velivolo poi decollato verso Careggi. Durante i soccorsi è accorsa sul posto anche la moglie dell’uomo che aveva sentito il rumore dell’elicottero e si è precipitata.

Un’ora prima , a Campiglio di Cireglio, un residente del posto, un uomo di 72 anni, era intento a bruciare delle sterpaglie insieme a un vicino di casa quando, nell’afferrare un pancale di legno, ha perso l’equilibrio ed è finito nella scarpata, facendo un volo di circa quindici metri. Una forte pendenza che ha impegnato i soccorritori della Misericordia di Pistoia e dei Vigili del fuoco in un’operazione di recupero molto impegnativa (nella foto in alto, di Luca Sforzi). E’ stato trasportato all’ospedale San Jacopo in codice rosso. E con il codice rosso, è stata trasportata, alle quattro di ieri pomeriggio, una donna di 70 anni vittima di un infortunio che poteva avere tragiche conseguenze.

E’ avvenuto a Spazzavento, nella zona di via Ficaia. La donna, da quanto abbiamo appreso, era appena rientrata da una passeggiata quando si è affacciata sul terrazzo di casa. La balaustra è crollata all’improvviso e la donna è precipitata a terra da un’altezza di circa cinque metri. Il colpo è stato attutito dall’erba, ma le lesioni sono state serie e diffuse. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. Sul posto l’automedica e la squadra della Misericordia di Pistoia.

