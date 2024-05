Incidente stradale in Mugello: scontro frontale sulla via Bolognese

Vaglia (Firenze), 5 maggio 2024 – Grave incidente stradale in Mugello, sulla via Bolognese. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la statale 65, all’altezza del Carlone. Nell’impatto, violentissimo, sono rimaste ferite due donne, una ragazza di 20 anni e una 50enne. E’ successo questa mattina, 5 maggio, poco prima delle 7. La strada è stata chiusa. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Attivato anche l’elisoccorso regionale Pegaso. Le due donne sono state trasportate all’ospedale d Careggi in codice giallo.