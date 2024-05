Mazzeo ‘snobbato’ alla cena del Pd: "Ma il ‘rivale’ non era la Ceccardi?"

La cena elettorale è per Nicola Zingaretti, ma c’è anche Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale e candidato del territorio alle europee e il segretario dem, Andrea Ferrante, sembra dimenticarsene così quando lo presenta ai 300 partecipanti al microfono cita solo l’incarico istituzionale, mentre nel comunicato ricorda invece che è anche candidato. Diavolerie di un Pd che a queste latitudini non ne vuol sapere di stare unito. "Ho salutato volentieri Nicola Zingaretti e gli ho fatto l’in bocca al lupo per la campagna che ci aspetta ma ammetto che la situazione che si è creata mi ha un po’ amareggiato - racconta Mazzeo - ma la segretaria nazionale Schlein e il segretario regionale Fossi hanno invitato tutti a superare divisioni e correnti per cercare di fare il miglior risultato possibile e spero davvero che il partito pisano, in questa sfida importantissima, possa ricompattarsi e massimizzare il suo consenso: in ballo non c’è il mio risultato personale, ma la possibilità che il territorio pisano possa avere un peso e una presenza più forte in Europa e non si accontenti di essere rappresentato solo dalla Ceccardi, come avvenuto nella passata legislatura". Insomma, anziché tirare la volata a Zingaretti e solo all’ala sinistra dem, il messaggio di Mazzeo è di lavorare per il territorio. "Grazie dal profondo del cuore a Nicola Zingaretti, che con un intervento vibrante e alto ci ha riconciliato con la buona politica - conclude invece Ferrante nella sua nota - perché ci aspettano settimane di lavoro tosto e difficile, in una campagna decisiva per le sorti del Paese e dell’Europa. Ora sappiamo di poterle affrontare con entusiasmo e convinzione nei nostri mezzi". E Mazzeo? Solo un inciso per il segretario cittadino del Pd, nell’elenco dei dirigenti presenti al circolo La Pagoda: "Anch’egli candidato per la circoscrizione Centro", niente di più, niente di meno.

Gab. Mas.