Maxi rissa in campo: dodici calciatori, un allenatore e un dirigente squalificati

Pisa, 27 febbraio 2025 – Dodici calciatori, un allenatore e un dirigente sono stati squalificati dal giudice sportivo del Comitato regionale Toscana. Il motivo: una maxi rissa avvenuta in campo.

Il fatto è avvenuto a pochi minuti dalla fine della partita Monteverdi 2006-Porto Azzurro del campionato dilettanti di Seconda categoria (girone H). Il parapiglia, iniziato dopo il pareggio (2-2) della squadra ospite, ha costretto l’arbitro a sospendere l’incontro.

Per aver partecipato alla rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari, sono stati squalificati per quattro giornate Colombini, Giorgi, Goti, Nomellini e Sheshi (Monteverdi 2006), De Crescenzo, Galerotti, Giorgerini, Mazzei, Mercantelli, Nardi e Palmeri (Porto Azzurro), fino al 30 marzo prossimo l'allenatore Caroti (Monteverdi 2006) per condotta violenta verso alcuni calciatori e fino al 10 maggio 2025 il dirigente Nigiotti, sempre del Monteverdi 2006, per aver colpito alcuni calciatori.

Le due società sono state anche multate per 150 euro ciascuna per gli scontri tra tifosi. Il giudice sportivo probabilmente infliggerà a entrambe anche la perdita della gara con il punteggio di 0-3.