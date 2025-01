Rissa nel centro di accoglienza: 19enne accoltellato, è gravissimo

Firenze, 18 gennaio 2025 – Grave accoltellamento nel pomeriggio di un 19enne ospitato in un centro di accoglienza a Firenze, in viale Corsica. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, intervenuti insieme alla polizia municipale poco prima delle 16 al “Cas L'orologio” ci sarebbe stata una violenta lite, una rissa, con un'aggressione in cui è stato ferito gravemente il 19enne, l'unico finito al pronto soccorso. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le responsabilità ed identificare i soggetti coinvolti.

«Già nel primo pomeriggio – scrive in una nota la Uil Fpl – gli agenti sono intervenuti insieme ai carabinieri per sedare una rissa, dove uno dei coinvolti è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Nel pomeriggio nuovamente una rissa che presto si è trasformata in una rivolta dove gli ospiti del centro hanno affrontato le forze di polizia con spranghe, bastoni, coltelli e sassi. Una persona straniera versa in fin di vita per un accoltellamento. Due agenti neoassunti del Reparto Rifredi della polizia municipale sono finiti all’ospedale colpiti da sassi. E’ dovuto intervenire il Battaglione mobile dei carabinieri in tenuta antisommossa per sedare la rivolta».