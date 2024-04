Maxi blitz interforze alla stazione. Sequestri e denunce per droga

Lampeggianti, divise, auto di servizio. Maxi servizio - ben visibile dai cittadini - nel quartiere della Stazione, come promesso a commercianti e residenti nei giorni scorsi e come disposto durante uno degli ultimi comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un servizio straordinario di controllo del territorio interforze ad "alto impatto" in una delle aree più difficili della città, la Stazione, i loggiati e le vie vicine. Complicata per i reati che vi si consumano, furti, spaccio di stupefacenti, e perché luogo di ritrovo di persone irregolari sul territorio nazionale e che hanno anche precedenti.

Una operazione congiunta con diversi agenti e oltre 10 mezzi nella serata di lunedì, come progettato nei giorni scorsi: verifiche approfondite non solo sulle persone ma anche - con la polizia amministrativa - nei punti di incontro, bar, minimarket, sale scommesse.

In strada: la polizia di Stato della Questura di Pisa, del Gabinetto regionale Polizia Scientifica, del Reparto prevenzione crimine Toscana, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza con unità cinofila, dell’Esercito italiano e della polizia municipale di Pisa. Un blitz per passare al setaccio persone e negozi. Sono stati controllati 8 esercizi commerciali; identificate 64 persone di cui 50 extracomunitarie, di questi, 15 sono risultati positivi in banca dati. Accompagnati in questura 5 individui per ulteriori accertamenti e notifica di provvedimenti giudiziari ed amministrativi.

La droga: sequestrati 17, 6 gr. di hashish e 1,54 gr. di cocaina; denunciati 2 uomini per inosservanza al divieto di ritorno del Comune di Pisa. Uno straniero, fermato per l’identificazione allo Snai, zona stazione Centrale, irregolare sul territorio nazionale, è stato portato per accertamenti all’Ufficio immigrazione della Questura: è stato destinatario di un provvedimento di espulsione del prefetto Maria Luisa D’Alessandro eseguito mediante ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore di Pisa Sebastiano Salvo. Personale della squadra mobile ha poi denunciato un minorenne extracomunitario per spaccio di sostanza stupefacente e segnalato ai sensi dell’art. 75 deL D.P.R. 309/90 (possesso sostanza stupefacente) una cittadina italiana. E "in piazza Vittorio – aveva annunciato per Pasqua il questore stesso – è stato da poco potenziato il presidio con l’esercito italiano", spiega il questore Sebastiano Salvo.

A. C.