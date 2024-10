“Mathildis“ più di una festa. Il borgo torna al suo passato ricordando Matilde di Canossa

Sabato 19 ottobre dalle 15, il borgo si trasformerà in un villaggio medievale con la prima edizione, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa), di “Mathildis – Festa Medievale”. I visitatori potranno assistere, in ambienti storici ricostruiti, a scene di vita dell’XI secolo e antichi mestieri, combattimenti e duelli, falconeria, spettacoli di acrobazia ed equilibrismo, giochi di fuoco e mercato d’epoca, laboratori di conio della moneta e di pittura antica, ma anche di tiro con l’arco e scuola d’arme.

"E’ importante far partire un’iniziativa nuova come questa, che riconosce le radici e l’identità di un territorio e che lo fa attraverso la figura di Matilde di Canossa, vissuta nel suo castello a Pappiana – ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. – Con questa festa si rappresenta il ricordo di un territorio, della sua storia e dei suoi valori ma che guarda anche ai prossimi anni. Queste iniziative servono per fare memoria, per attirare tanti ragazzi a conoscere le identità del luogo territorio e diventano anche una vetrina per le attività commerciali della zona".

Alle 17 dal Teatro Rossini partirà il corteo storico che proseguirà lungo via Veneto e fino parco della Pace. La serata si concluderà con una cena medievale. "Mathildis non è solo una festa – ha detto il sindaco Matteo Cecchelli – ma un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre radici storiche. E’ un evento che unisce divertimento e cultura, offrendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di immergersi nella storia e vivere un’esperienza coinvolgente ed educativa".

"Oltre a rievocare un momento storico curiamo anche l’aspetto del turismo – aggiunge Angela Pisano, assessora alla Cultura – la manifestazione è, infatti, un’attrattiva per far partecipare i cittadini".

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: www.antitesiteatrocirco.it.