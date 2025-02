“Materia Viva”: il docufilm sui RAEE arriva all’Università di Pisa

Pisa, 28 febbraio 2025 - Il 7 marzo alle 17:30, all’Università di Pisa (Polo Fibonacci, Ed. B - aula Fib A, Via Filippo Buonarroti 3), si terrà la proiezione di "Materia Viva", il docufilm sui RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il film, realizzato da Erion WEEE e Libero Produzioni e promosso da Legambiente, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini italiani sull’importanza di modificare i comportamenti quotidiani per favorire la transizione ecologica. L’evento sarà un’occasione per approfondire il tema del riciclo e del corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, una sfida cruciale per ridurre l’impatto ambientale e promuovere un modello di economia circolare. Tra le speaker ci saranno Eleonora Mizzoni, presidente di Legambiente Pisa, e Petra Petrilli, socia di Legambiente Pisa, che condivideranno il loro impegno e le strategie per una gestione sostenibile dei RAEE. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.