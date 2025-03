Maschere, mare, coriandoli e risate: è il carnevale di Marina di Pisa

Pisa, 3 marzo 2025 – Un trionfo di colori, allegria e partecipazione ha caratterizzato il Carnevale di Marina di Pisa, andato in scena domenica 2 marzo, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, con la collaborazione della Croce Azzurra Litorale Pisano, il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, e il contributo di Fiva Confcommercio Pisa e Gruppo Scotti.

Soddisfatta ed entusiasta la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi: “È stata una giornata splendida, andata ben oltre ogni aspettativa, possiamo dire con certezza che tutti sono rimasti soddisfatti. Marina era gremita di gente, uno spettacolo incredibile per gli occhi e per il cuore, ce ne fossero di giornate così. Abbiamo replicato il successo dello scorso anno, ma questa volta la partecipazione è stata ancora maggiore. Tantissime persone ci hanno detto che non vedevano un Carnevale così vivo e coinvolgente da anni. Le bande hanno saputo creare la giusta atmosfera, regalando emozioni e divertimento a tutte le età”.

Grande soddisfazione anche da parte del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “La straordinaria riuscita di questa giornata è la dimostrazione concreta di quanto una manifestazione ben organizzata possa diventare un vero motore per il territorio. Una Marina di Pisa così viva e affollata rappresenta un segnale importantissimo e soprattutto un buon auspicio in vista della bella stagione. Il nostro obiettivo è proprio quello di rendere il lungomare un luogo attrattivo e vivace durante tutto l’anno, anche grazie ad eventi e iniziative. Ringraziamo la Polizia Municipale del Litorale Pisano per il supporto e la straordinaria collaborazione dimostrata per questa importante manifestazione”.

Nel corso della giornata si è svolta la premiazione delle maschere più belle, sotto gli occhi della giuria composta dalla presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi, dal presidente Confcommercio Marina di Pisa Cristiano Scarpellini, del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, dei consiglieri comunali Virginia Mancini e Maurizio Nerini, del presidente della Croce Azzurra Litorale Pisano Paolo Malacarne dall'ispettore della Polizia Municipale Gina Vitaliano e del presidente dell’Associazione I Cavalieri Daniele Conti.

Per la categoria Junior il premio è andato alla maschera di “Ratatouille”, la Maschera Adulto premiata è stata Mary Poppins, il personaggio protagonista dell'edizione 2025 del Carnevale di Marina di Pisa, per la categoria Maschera Baby, il premio è stato assegnato al travestimento di “Cuoco e Mestolo”, mentre si aggiudicano il premio per la migliore maschera di gruppo “Gli Scalmanati”.