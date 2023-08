Marina slow ai nastri di partenza Pesce, musica, libri e molto altro

Ci saranno il pesce del nostro mare e le ricette del territorio. Buona musica e libri per dialogare e approfondire. Ci saranno mostre e degustazioni. Tutti gli ingredienti ormai tradizionali di "Marina slow", rassegna gastronomica e culturale giunta alla decima edizione. Una festa di (quasi) fine estate che quest’anno, negli spazi di via della Sirenetta a Marina, avrà come titolo "Il costo del futuro", con riflessioni intorno ai temi del cambiamento climatico e del benessere dell’umanità. Partenza domenica 20, a guidare la squadra il circolo Il Fortino, Slow Food Pisa e Colline Pisane, con il patrocinio di Comune e Cna Pisa. "Una manifestazione corale - sottolinea Fabiano Corsini, presidente del Fortino - che vede la collaborazione di una bella squadra: Marina Development Coroporation, UnicoopFi, libreria Erasmus, Cantina jazz, Fiab, Calp, Balobasha onlus, Waterplanet Service e oltre 70 volontari che dal 20 al 27 si alterneranno nella festa". Il format è semplice: tutti i giorni dalle 18 la presentazione di un libro, una degustazione guidata battezzata laboratorio del gusto (acciughe e bollicine, muscoli e vino rosso, sugarelli, arselle…) fino al momento della cena. Si potrà scegliere tra l’Osteria del Fortino (prezzi popolarissimi, nel menu impepata di cozze, lasagne di mare, fritto misto e di paranza, totani cacciuccati, filetto di branzino) e la Cambusa che proporrà piatti pensati in ottica sostenibilità, spaziando tra baccalà alla livornese, panzanella croccante al pesce povero, spiedini di totano e altre sorprese. In più stand con prodotti del territorio, street food gourmet e frati doc. Infine, il programma prevede una conferenza a sera e sette concerti. Tutti a ingresso libero. "Parleremo della crisi climatica e di come anche noi, nel quotidiano, possiamo dare il nostro contributo per combatterla. Parleremo del consumo di carne, mobilità sostenibile e dell’inalzamento dei mari, fenomeno che può mettere a rischio anche la sopravvivenza del nostro litorale. Presenteremo anche studi e novità grazie alla presenza del professor Enzo Pranzini". "Dal 2012 questa iniziativa riesce a fare comunità nel senso più vero e completo - queste le parole dell’assessore comunale Paolo Pesciatini - offrendo con continuità, anche nei due anni segnati dal Covid, cultura, accoglienza, convivialità, socializzazione". L’inaugurazione domenica alle 19. E dopo la cena con "Un suono diVino", letture, proiezioni e musica firmata CantinaJazz Quintet in ricordo di Afo Sartori. Tra gli ospiti: Merì, Marina Mulopolus, Francesco Bottai. Info www.marinaslow.it. Francesca Bianchi