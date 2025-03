Marina, maxi intervento di Acque per sostituire 1200m di tubazioni

Circa 1,5 milioni di euro: è questo l’ammontare dell’intervento iniziato nei giorni scorsi sulla rete idrica a Marina di Pisa, nell’ambito delle azioni di Acque tese al potenziamento degli acquedotti. L’intervento, progettato da Ingegnerie Toscane e coordinato dal gestore idrico del Basso Valdarno in sinergia con l’amministrazione comunale, prevede la sostituzione di circa 1.200 metri di tubazioni in via Ordine di Santo Stefano al fine di superare le problematiche legate alle perdite su condotte datate e non più adeguate a soddisfare il fabbisogno idrico delle utenze. "Si tratta di un progetto rilevante - sottolinea il sindaco Michele Conti - necessario a migliorare il servizio di approvvigionamento idrico per i cittadini e le attività economiche di Marina. Il cantiere fa parte di un programma di lavori di ammodernamento delle reti idriche per ridurre le dispersioni tramite la sostituzione delle condotte. Il lavoro di Acque si inserisce in un trend di crescita per Marina di Pisa, che comprende anche il futuro sviluppo urbanistico del porto, che necessiterà di ulteriori interventi per un aumento della portata dell’acqua sul litorale". Le nuove condotte, osserva il presidente di Acque Simone Millozzi, "consentiranno di migliorare il servizio in termini di qualità, ma anche di continuità, riducendo l’eventualità di rotture impreviste e i disagi per gli utenti, specialmente nel periodo estivo, quando il rischio di perdite è più frequente".

"I cambiamenti climatici - ricorda Millozzi - sono una sfida anche per chi gestisce servizi essenziali per i cittadini. È cruciale investire in infrastrutture resilienti, come questo acquedotto. Una volta attivate, le nuove condotte consentiranno di migliorare il servizio in termini di qualità e di continuità, riducendo l’eventualità di rotture impreviste e disagi per un numero consistente di utenze". Le nuove tubazioni saranno realizzate in ghisa sferoidale, materiale che offre ampie garanzie di durata e affidabilità nel tempo, e avranno un diametro maggiore di quelle attualmente in funzione (200 millimetri contro gli attuali 100). Iniziati dall’estremità a nord di via Ordine di Santo Stefano, i lavori proseguiranno verso sud, per tutta la lunghezza di uno degli assi viari principali di Marina di Pisa e termineranno entro l’autunno. Per limitare i disagi alla viabilità è usata la tecnica di un cantiere mobile che si sposta su brevi tratti di 50-80 metri, con un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In seguito sarà garantita anche la completa riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai cantieri.

