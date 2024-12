Marina di Pisa avrà il suo albero di Natale, domenica l'accensione

Marina di Pisa, 10 dicembre 2024 – Un gesto di amore che illuminerà il Lungomare di Marina di Pisa. Domenica 15 dicembre alle 17, verrà acceso un maestoso albero di Natale, donato dalla Tabaccheria Di Trizio Maria Luisa in memoria della mamma scomparsa lo scorso febbraio.

L’iniziativa è realizzata grazie alla donazione della Tabaccheria Di Trizio in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, Confcommercio Provincia di Pisa, Croce Azzurra Litorale Pisano, Circolo Il Fortino, Teatrino del Sole e Associazione Habanera, che hanno contribuito all’allestimento e alla realizzazione dell’albero e delle decorazioni.

Un omaggio speciale, voluto dalla madre stessa, che ogni anno, durante le sue vacanze a Marina di Pisa, esprimeva il desiderio di vedere il paese sempre più accogliente ed illuminato: "Questo albero è il regalo di mia mamma per Marina di Pisa, un piccolo gesto che speriamo possa portare gioia a tutti e far sentire la sua presenza in ogni angolo del paese” dichiara la proprietaria della tabaccheria Maria Luisa Trizio.

“L’albero, che raggiunge i 5 metri di altezza, è posizionato davanti la tabaccheria e verrà decorato con palline natalizie con i loghi delle attività commerciali e delle associazioni del territorio aderenti all’iniziativa, unendo tutta la comunità in un simbolo di unione e speranza. Ogni imprenditore e cittadino è invitato a partecipare, portando un addobbo personale da appendere sull’albero, rendendolo ancora più speciale e rappresentativo della partecipazione collettiva” dichiara la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi.

“Un evento che rappresenta non solo un momento di festa, ma un segno tangibile della solidarietà e dell’impegno di tutti i commercianti e residenti di Marina di Pisa, che, grazie a questa iniziativa, si uniscono per celebrare il Natale e il ricordo di una persona che amava questa comunità, contribuendo allo stesso tempo a rendere ancor più accogliente e luminosa Marina di Pisa in occasione delle feste natalizie” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

L’accensione dell’albero sarà accompagnata da una serie di eventi speciali per i più piccoli: Babbo Natale sarà presente in Piazza Sardegna per scattare foto e raccogliere le letterine, mentre i pony del Country Club Boccadarno offriranno ai bambini la possibilità di fare un’emozionante cavalcata.