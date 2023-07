Marina Dance Parade: si accende l’estate del litorale

Pisa, 6 luglio 2023 – Torna a grande richiesta il Marina Dance Parade, l'evento più pazzo e imprevedibile dell'estate pisana. Appuntamento a venerdì 7 luglio con il free musical festival, giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del comune di Pisa, il contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor BCC Banca di Pescia e Cascina, Atefi Lavanderia Industriale, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, Intergomma 4, Lattanzi Group, L'Incanto di Boccadarno, Recapiti Ferrari, Toni Luigi, Bagno Maddalena.

Una serata tutta da vivere, a ingresso libero, a partire dalle 18 fino a notte inoltrata: un tuffo inebriante nella musica dance made in Italy, con oltre 20 dj set nazionali e internazionali. L'evento, organizzato intorno ai due palchi principali, uno in piazza Baleari-Largo Pontecorvo con Metempsicosi, l'altro in piazza Viviani con l'intramontabile Rememories anni '90, prevede anche una ricca e gustosa area street food con il Food Truck Village in via Tullio Crosio. Inoltre, a cura di ColleEventi, l'esibizione delle scuole di ballo, uno spazio giochi attrezzato dedicato completamente ai bambini in via Maiorca e attrazioni sul Lungomare. Tra gli artisti gli intramontabili Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino, il principe Maurice con il progetto Metempsicosi; per Rememories '90 Niki The Voice, Francesco Bix Bizio, Roby D, Clock e molti altri.

“È un ritorno in grande stile del Marina Dance Parade, dopo lo stop degli anni passati, per uno degli eventi che in passato ha registrato migliaia di presenze e richiamato visitatori e turisti sul nostro territorio e in particolare sul litorale pisano” il commento del presidente provinciale Fipe Confcommercio Pisa Alessandro Trolese. “Un evento di turismo musicale e molto altro ancora, totalmente gratuito, rivolto a tutti, frutto della collaborazione con il Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, e grazie a tutti gli sponsor che da anni ci seguono con grande fedeltà e passione”. “Il Marina Dance Parade è un orgoglio per la nostra associazione e rappresenta uno degli eventi fondamentali della stagione 2023. capace di attirare migliaia di persone. Non ho dubbio sul successo e la riuscita di questa manifestazione” le parole del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.