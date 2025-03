Marco Solinas nuovo presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Sant'Anna

Pisa, 3 marzo 2025 - Marco Solinas, professore associato di Filosofia Politica, è il nuovo presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per il mandato 2025-2029. Designato dal Senato Accademico della Scuola Sant’Anna, Solinas subentra al prof Calogero Oddo, che ha ricoperto l’incarico per il mandato 2021-2025, alla guida del comitato per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro.

“È un grandissimo onore per me assumere la presidenza di un comitato di tale rilevanza etica e politica. Conto di riconfermare il team che, durante la presidenza di Calogero Oddo, ha raggiunto risultati straordinari, per mantenere le attività in essere e avviarne di nuove” è il primo commento del professor Solinas dopo la nomina.

Il Comitato Unico di Garanzia contribuisce ad ottimizzare la produttività del lavoro nella Scuola promuovendo la realizzazione di un ambiente caratterizzato dal rispetto dai principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dall'assenza di qualsiasi forma di discriminazione, diretta ed indiretta, dovuta a genere, età anagrafica, disabilità, origine etnica, lingua, opinioni politiche e orientamento sessuale. Il Comitato Unico di Garanzia promuove interventi diretti ad agevolare la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi familiari.

Marco Solinas è Professore Associato di Filosofia Politica e Project Manager del Jean Monnet Module GOLDSTEIN: "Debunking Political Uses of Denialisms and Conspiracy Theories in EU". Svolge attualmente ricerca sulla teoria critica della società, il populismo e le teorie cospirative. Compiuti gli studi di laurea e dottorato presso l'Università di Firenze, la Nottingham University e la Humboldt Universität zu Berlin, ha svolto attività di ricerca presso l’Institut für Philosophie an der Goethe Universität Frankfurt am Main, alla EHESS di Parigi, alla Scuola Sant'Anna, alla Ludwig-Maximilians Universität München e all'Università Cattolica di Milano. Membro del comitato editoriale di Genealogy, di Consecutio Rerum e del comitato di consulenza di La società degli individui e di Indiscipline, ha pubblicato contributi su importanti riviste internazionali.