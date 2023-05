Maratona di Martinelli Sit-in, volontinaggio e banchetti nei quartieri "Andiamo porta a porta"

I candidati a sindaco vestono i panni del maratoneta per un ultimo sprint in vista del ballottaggio previsto il 28 e 29 maggio. L’obiettivo? Accelerare al massimo per raggiungere il fotofinish. Paolo Martinelli, candidato sindaco del centrosinistra, ha raccolto la sfida ottenendo già "una risposta straordinaria che dimostra l’entusiasmo e la mobilitazione intorno a questo progetto". Infatti, oltre 500 persone hanno risposto alla chiamata di Martinelli e sono accorse giovedì al Circolo Pagoda di Riglione. Una chiamata alla "mobilitazione" e ovviamente alla "partecipazione" dei cittadini, un punto fermo dell’intera campagna elettorale dell’ex presidente delle Acli pisane, che ora acquista un valore aggiunto nella battaglia contro l’astensionismo (con un decremento di partecipazione al voto al primo turno delle amministrative pari a poco più del 2% rispetto al 20218). Intanto l’incontro al Circolo Pagoda di Riglione per Martinelli è già un successo: "Una risposta straordinaria intorno a questo progetto che abbiamo costruito nei mesi insieme a migliaia di pisani. Ora siamo alla fase decisiva, il ballottaggio è una campagna a sé, si parte da zero a zero. La destra pensava di avere la vittoria in tasca, siamo riusciti in un’impresa che fino a qualche mese fa ci dicevano essere impossibile. Invece, insieme, vinceremo e costruiremo la Pisa del futuro. Ora dobbiamo rivolgerci a tutti i pisani, quartiere per quartiere, strada per strada".

È così che Martinelli, di fronte a una sala gremita, ha lanciato un fitto programma per questi giorni, fatto di sit-in, banchetti, volantinaggi e presidi in tutti i quartieri della città e una serrata campagna porta a porta che coinvolgerà oltre 200 volontarie e volontari: insomma in città è in arrivo una vera e propria ondata arancione che coprirà a macchia d’olio tutti i quartieri e il litorale dalle ‘roccaforti’ di Conti, al primo turno, da espugnare e le proprie safe-zone da tenere salde.

Il ‘tour de force’ avrà inizio oggi alle 10 da Pratale, al mercato di via Paparelli, un quartiere importante dove Martinelli ha già piantato una bandierina nel primo turno ottenendo 743 voti rispetto ai 735 del candidato avversario di centrodestra e sindaco uscente, Michele Conti (i voti sono complessivi di Pratale e Don Bosco). Sempre nella giornata di oggi, farà tappa alle 16 in zona Piagge per la fiera di Sant’Ubaldo nel quartiere di San Michele dove invece Martinelli dovrà recuperare consenso dopo la batosta del primo turno dove è stato superato da Conti per ben 215 voti. Alle 17.30 sarà la volta di Corso Italia (nel quartiere di San Martino per pochi voti ‘territorio’ di Conti) e Borgo Stretto (nel quartiere di San Francesco dove Martinelli è stato vincente). Domenica, invece, sarà la volta del Litorale, altra ‘roccaforte’ del centrodestra dove il sorpasso (al primo turno) è stato significativo: 2345 voti per Conti contro i 1130 di Martinelli. L’appuntamento sarà alle 17.30 in piazza Belvedere a Tirrenia.

Ilaria Vallerini