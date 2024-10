Manufatto da demolire. Stop ai lavori per salvare colonia di mici randagi

Stop ai lavori per mettere in salvo sette cuccioli di gatto e le loro mamme. E’ successo ieri a Ospedaletto, nei pressi del vecchio inceneritore, dove l’intervento congiunto della polizia municipale e delle guardie zoofile Nogra, in collaborazione con l’ufficio comunale tutela animali, ha permesso di salvare i sette cuccioli di circa due mesi e le due mamme gatte che si trovavano in un manufatto in demolizione. I gatti sono stati trovati proprio mentre erano in corso i lavori, che sono stati però immediatamente bloccati di fronte alla tenera scoperta. Il tutto è stato possibile grazie anche alla collaborazione del gattile Agap di Marina di Pisa, dove sono stati trasferiti i felini, e della stessa ditta incaricata della demolizione, che si è mostrata disponibile a sospendere i lavori "nel pieno rispetto del regolamento tutela degli animali del Comune di Pisa", fa sapere in un post su Facebook la sezione pisana di Nogra. "I cuccioli godono di ottima salute - si legge ancora nel post - anche se per sicurezza sono stati sottoposti a una visita veterinaria". I gattini sono pronti per essere adottati, così come le mamme che sono già state sterilizzate. Per informazioni sulle adozioni si può contattare direttamente il gattile Agap al numero 3200568557.

