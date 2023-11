"Mamma ho perso il telefono. Ricarica il nuovo"

Una nuova truffa che colpisce le donne. Sul cellulare arriva loro un messaggio tradizionale da un numero sconosciuto. "Mamma, sono io, ho perso il telefono, questo è un numero nuovo lo puoi salvare e scrivermi su whatsapp?". Segue il numero di telefono (come nella foto). L’sms è stato ricevuto anche da una pisana che però ha chiamato subito il figlio scoprendo che niente di quello che c’era scritto sul messaggio era vero. Ne è seguita una conversazione con il numero sconosciuto. La donna ha fatto gli screen shot per poi fare denuncia. Ovviamente non ha eseguito alcuna ricarica né fatto altro che indicasse la persona sconosciuta dall’altra parte del filo. Ma la donna ha chiamato il Nue, numero unico di emergenza facendosi indicare la strada migliore per la segnalazione.