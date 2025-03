Pisa, 26 marzo 2025 – Un 40enne della provincia di Pisa è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione disposta dal tribunale pisano perché deve scontare una pena detentiva di 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate continuate nei confronti dell'ex moglie.

I carabinieri lo hanno rintracciato nella sua attuale residenza e dopo avergli notificato il provvedimento restrittivo, lo hanno condotto nella casa circondariale Don Bosco di Pisa.