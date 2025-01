Aggredisce la fidanzata e i poliziotti. Bloccato e arrestato un ventenne

Una storia da Far West, fatta di violenza, minacce, aggressioni e inseguimenti. Peccato che non si tratti di un film, ma di quanto accaduto nella giornata di giovedì a Lucca, in una delle prime periferie cittadine, in via di Tiglio. Protagonista di questa drammatica scena è un ragazzo di origine albanesi residente a Lucca, di appena 20 anni, che ha letteralmente scatenato il panico in strada. Nel corso della giornata, infatti, gli agenti di polizia della Questura di Lucca sono stati chiamati da una ragazza, che in evidente stato di choc diceva di essere stata aggredita dall’ex fidanzato. Arrivati sul luogo dove si trovava la giovane in quattro, subito sono scesi dall’auto per cercare di avvicinarsi a lei, capire la situazione e cercare di aiutarla. Visti i poliziotti, però, il ventenne ha dato in escandescenza, perdendo completamente il controllo. Non contento di aver tormentato la ex fidanzata, alla vista degli agenti ha cercato di scappare, iniziando a darsi alla fuga.

Per cercare di bloccarlo, i quattro agenti hanno iniziato a fare muro per trattenerlo, e il ventenne ha iniziato a dimenarsi e a menare le mani. Oltre ai tentativi di fuga ha gridato una sequela di offese di tutti i tipi agli agenti, incluse una serie di gravi e pesanti minacce.

"Vi ammazzo tutti, polizia di m...", accanendosi in particolar modo contro uno degli agenti perché calvo. Nonostante i tentativi di calmarlo è nata subito una colluttazione, e a farne le spese sono stati principalmente i poliziotti.

Uno è stato colpito con un calcio alla gamba sinistra, mentre un altro ha ricevuto una serie di pugni alla spalla sinistra. Nonostante questa escalation di violenza, il ragazzo è stato trattenuto e fermato, venendo subito arrestato. Su di lui le accuse di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella giornata di ieri si è svolta al tribunale di Lucca l’udienza che ha convalidato l’arresto, con la misura dell’ obbligo di firma.

ia.na.