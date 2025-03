Maltempo e allagamenti a Pisa e provincia, è ancora allerta rossa. La diretta

Pisa, 15 marzo 2025 – L’Arno resta sorvegliato speciale, sopra il secondo livello di guardia con un livello di 4,73 m. Resta rossa l’allerta anche per la giornata di oggi. Aperti i ponti Solferino, ponte dell’Aurelia e ponte della Vittoria, mentre i Lungarni restano chiusi. “Nel tardo pomeriggio di oggi capiremo se l’allerta rossa si trasforma in arancione” ha detto il sindaco Michele Conti. Rinviata la partita Pisa - Mantova domani alle 15. Sopralluogo del presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo sul Ponte di Mezzo: “Questa volta è andata bene perché nel tempo abbiamo fatto investimenti per deviare il flusso dell’Arno. Quando si investe e si usano le risorse pubbliche in questa direzione non le consideriamo mai un costo. Serve un grande piano, tipo il Pnrr, di investimento in questa direzione contro il dissesto idrogeologico". La notte a Pisa è trascorsa senza particolari pericoli, nonostante il picco dell’ondata di piena che ha attraversato la città.

Piena dell'Arno