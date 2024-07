Malore in campo, aperta inchiesta sulla morte del pallavolista Danilo Cremona

Pisa, 24 luglio 2024 – Stamani mattina, 24 luglio 2024, è stata aperta un’inchiesta in procura a Pisa sulla morte del pallavolista di 32 anni, Danilo Cremona, acquisite le cartelle cliniche del suo ricovero in ospedale. Il giovanissimo è morto martedì pomeriggio per un aneurisma cerebrale.

Il corpo dello sportivo, 32 anni compiuti il 20 ottobre scorso, atleta professionista del volley originario di Merate, in provincia di Lecco, per tutti «Corry», si trova ora a Medicina legale di Pisa in attesa dell’autopsia che appare scontata a questo punto.

Il 32enne ha accusato un malore in campo durante uno dei tornei di Green Volley, che si disputavano nel weekend a San Giuliano Terme dov’era in corso il Summer Fest, è stato soccorso e trasportato in Pronto soccorso dove avrebbe accusato un secondo malore, allora è stato trasferito nella Neurorianimazione in condizioni gravissime. E martedì è stato dichiarato clinicamente morto. L’inchiesta cercherà di capire se questa morte si poteva evitare.