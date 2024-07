La festa sportiva toscana diventa tragedia: muore a 32 anni mentre gioca a volley

San Giuliano Terme (Pisa), 23 luglio 2024 – Dovevano essere giornate spensierate, da riempire solo con la sua passione: il volley. Invece Danilo Cremona, che era sceso dalla Lombardia per un torneo fatto di amici e risate è morto per un malore.

Aveva 32 anni e si trovava a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, per partecipare a una grande e conosciuta festa del volley, il Summer Fest. Alla quale partecipano tanti giocatori di volley in pausa estiva dall’agonismo. L’appuntamento era allo stadio di San Giuliano Terme, dove erano stati sistemati i campi.

Si tratta di green volley, la pallavolo che si svolge sul prato. Cremona ha avuto un malore durante una partita. Portato in ospedale, ha poi avuto un arresto cardiaco che è risultato fatale.

Sono bastati pochi secondi per segnare una manifestazione che appunto fa dell’amicizia e del divertimento da tanti anni la sua cifra, il suo marchio di fabbrica. Danilo Cremona, Corry per i tantissimi amici, aveva militato in diverse squadre lombarde, tra cui Caronno, Concorezzo, Desio Volley e Merate, quest’ultima la società dove aveva iniziato.

E ora sono sconvolti gli organizzatori del Summer Fest. Si cerca di capire cosa sia accaduto. Cremona sabato era regolarmente sceso in campo. Poi la morte, sopraggiunta dopo tre giorni in ospedale. “Non ci sono parole. Condoglianze alla famiglia e un abbraccio agli amici. Ciao Corry”, si legge sulla pagina Facebook dell’organizzazione.

Cremona era stato trasportato all’ospedale di Cisanello. In queste ore la famiglia e gli amici si sono stretti in un abbraccio sperando che la situazione migliorasse. Ma il quadro clinico era particolarmente critico. Fino alla notizia che ha lasciato attoniti i tanti appassionati di volley lombardi che lo conoscevano.