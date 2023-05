Magazziniere, tagliatore e autista categoria protetta

Magazziniere, per azienda del calzaturiero. Dovrà occuparsi della gestione-magazzino e rimanenze, carico e scarico merce, gestione spedizioni. Richiesta precedente esperienza, si valutano profili junior da formare. Buona conoscenza nell’uso di un pc e buona manualità. Contratto a termine con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona Chiesina Uzzanese. Si cercano inoltre addetti al taglio pellame e tomaie con macchinari, addetti alla trancia. Richiesta precedente esperienza, anche profili junior da formare. Orario full-time dal lunedì al venerdì ed eventuali straordinari. Contratto a tempo determinato.

Autista con patente B iscritto nelle liste categorie protette per gli invalidi civili, per azienda settore calzaturiero. Mansioni di carico e scarico merce, consegna merce, gestione spedizioni. Consegna e ritiro merce presso aziende del Comprensorio del Cuoio. Orario full-time. Prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona Montopoli in Val d’Arno.