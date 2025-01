L’uscita di Pisa dalla Sds: "Una scelta irresponsabile"

"E’ stata molto grave l’assenza della Asl Toscana Nord Ovest alla commissione consiliare dedicata alla vicenda-Sds, visto che l’azienda sanitaria è il perno della stessa Sds, ma ancor più grave è l’annuncio del sindaco Michele Conti di voler inviare nelle prossime settimane una raccomandata per comunicare il recesso del Comune dal Consorzio, perché è una scelta scellerata, irresponsabile e demagogica, non fondata su alcuna analisi e studio sugli effetti che questo comporterebbe sui servizi, sulle risorse, sul personale". Lo il capogruppo di Diritti in Comune, Ciccio Auletta, secondo il quale la fuoriuscita dalla Sds "danneggerà le fasce più deboli della popolazione, visto che come ha rilevato la stessa Fondazione Zancan, ormai la maggior parte dei finanziamenti nazionali ed europei si intercettano solo attraverso forme di gestione consorziate e non monocomunale, con ripercussioni sui progetti in essere, perdendo qualsiasi economia di scala".

Secondo il consigliere della sinistra radicale serve "una grande mobilitazione cittadina per fermare in primo luogo la Giunta Conti e per potenziare al contempo i servizi pubblici a partire da un efficientamento del Consorzio per superare le evidenti e gravi carenze gestionali esistenti a partire da quelle di bilancio, e su cui il Comune di Pisa ma anche gli altri comuni governati dal centrosinistra non hanno mosso un dito in questi anni". "Rilanciamo - conclude Auletta - la nostra proposta di un Piano di revisione dell’organizzazione e del funzionamento della Sds".