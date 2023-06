Luna Azzurra, San Miniato celebra 40 anni di Festival del Teatro di Figura

Sarà un’edizione speciale. La Luna è azzurra, il festival del teatro di figura organizzato da Terzostudio in collaborazione con il Comune, spegne quest’anno quaranta candeline sulla torta. Il centro storico sarà invaso da spettacoli e animazioni di teatro di figura, ad ingresso sarà libero, con un programma di grande qualità. piazza Duomo, piazza del Seminario, i Loggiati di San Domenico, piazza del Popolo e le strade ospiteranno 26 spettacoli nelle 3 serate (30 giugno, 1 e 2 luglio) del festival. Sarà attivo il servizio navetta dalle 20 dal parcheggio di fontevivo, con ultima navetta da Piazza Alighieri e mezzanotte e mezza. Sarà attiva la pedonalizzazione in centro dalle 19 per i giorni del festival, e piazza del Popolo sarà chiusa al traffico dalle 18 Per questa speciale edizione dei 40 anni il Comune e Terzostudio hanno indetto un concorso per selezionare la fiaba da inserire nel volume pensato e realizzato per celebrare quattro decenni di storia e di locandine rigorosamente disegnate a mano e originali. Così proprio attraverso le immagini delle edizioni passate si ripercorra questa lunga storia d’amore tra il festival del teatro di figura e una città dove il teatro scorre nelle sue vene. Chi verrà al festival potrà prenderne una copia. "Quattro decenni dove la presenza di questo appuntamento è cresciuta sempre di più, divenendo, per lSan Miniato e non solo, un vero punto di riferimento - ha detto il sindaco Simone Giglili presnetando il festival ed il programma – . Il fascino delle marionette e dei

burattini ci trasportano in un mondo alternativo e attuale, dove non importa essere bambini per tornare ad apprezzarne la meraviglia. Anche gli adulti possono riscoprirla, lasciandosi trasportare da quell’atmosfera magica che ogni sera viviamo nelle piazze del centro storico, un autentico regalo da apprezzare". Quest’anno spettacoli anche negli angoli più misteriosi: ; il vicolo dei Carbonai, un sentiero nascosto

che costeggia il centro abitato, prenderà vita con microstorie costruite con l’arte effimera del disegno sulla sabbia e le ombre cinesi; via IV novembre,tutte le sere ospiterà strani personaggi e bizzarre creature; l’angolo

di Piazza del Seminario si trasformerà in un grande gioco di scatole ed ombre. E altre novità: nello spazio ‘Orcio d’Oro’, ci sarà l’esposizione delle creature di Mario Mariotti. E ancora sorprse.