"Luminara, cultura, concerti, turismo" Pesciatini e i suoi scaldano i motori

"Ripartiamo da Luminara, concerti, cultura e turismo. Questo lo sviluppo che ci attendiamo per Pisa". Paolo Pesciatini brinda coi suoi 32 iscritti e militanti della lista "Pesciatini per Pisa". Lui ex assessore al turismo e commercio – chiamato l’assessore ‘filosofo’- nella giunta Conti rimanda al mittente le accuse del centro sinistra sulla cultura. "Abbiamo celebrato come nessun’altra città italiana il centenario di Pasolini. Abbiamo rivalorizzato le figure di Galilei e di Pacinotti. Come si fa a dire che non si fa cultura a Pisa?". Ed ecco la filosofia di Pesciatini. "La politica è stile. Ho salutato con rispetto gli avversari. La politica necessita di un codice di rispetto e io l’ho sempre perseguito". Guardando al domani, Pesciatini aggiunge: "Che si vada avanti tutta col Pnrr e nessuno dei progetti avviati verrà lasciato indietro". Tra i punti salienti del programma elettorale dell’ex assessore, c’è quello della creazione di un albo comunale per la valorizzazione dei negozi storici e una fiscalità agevolata ad essi riconosciuta. E il rilancio del commercio di vicinato e del miglior artigianato locale con l’individuazione di politiche attive di sostegno (innovazione, accessibilità, sicurezza), attraverso bandi. Per il piano del commercio su aree pubbliche: dopo la sua approvazione, rilancio e definitiva attuazione. Sulla malamovida, la lista scrive: "Servono nuovi spazi pubblici con iniziative all’aperto, da adibire al ritrovo per i giovani, per conciliare le esigenze dei residenti con il divertimento. Rafforzando la collaborazione col volontariato".

Carlo Venturini