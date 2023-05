Lugnano, lavori in corso, realizzati e in programma, parla il sindaco

Lugnano (Pisa), 17 maggio 2023 - E' stata iniziata l'opera di ritinteggiatura del muro che divide Via di Villa da Piazza Margherita Hack. Essendoci state forti piogge, che in parte hanno anche danneggiato il lavoro già effettuato, sarà necessario, nel momento in cui sarà ripreso e concluso l'intervento, a breve, riprendere e 'correggere' anche la parte già fatta. FERRUCCI - "Per quanto riguarda Lugnano - dice il sindaco Matteo Ferrucci - durante la campagna elettorale ci eravamo impegnati con i cittadini e le cittadine per quattro opere pubbliche: la rotatoria del nuovo Ponte di Lugnano, il recupero della ex Casa del Fascio, l'illuminazione della pista ciclopedonale Lugnano-Noce e il parcheggio di Via Cesare Battisti. ROTATORIA - La rotatoria è stata realizzata e anche per la ex Casa del Fascio è stata trovata una soluzione che porterà al suo definitivo recupero - spiega il Sindaco - mentre la pista ciclopedonale, molto frequentata peraltro, sarà illuminata nella seconda parte del 2023. Per quanto riguarda il parcheggio siamo in attesa dell'approvazione del piano strutturale e del piano operativo per poter iniziare la progettazione. In questi anni, inoltre, è stata riqualificata la zona di San Giorgio, di notevole valore storico e paesaggistico, con la risistemazione delle scarpate tramite opere di ingegneria naturalistica e muri a retta in pietra, quindi con interventi rispettosi dell’ambiente, delle tecniche di costruzione e dei materiali del luogo, ed è stata messa a posto e in sicurezza la staccionata intorno alla Chiesa di San Giorgio. Sono stati recuperati dalla comunità lugnanese, in collaborazione con l'Amministrazione e Acque SpA, gli antichi lavatoi, simboli di tradizioni e di socialità importanti per la collettività e in particolare per le nuove generazioni, ed è stato risistemato il parco giochi, con la sostituzione di alcuni giochi e l'aggiunta di altri. Inoltre è già stato programmato l'ampliamento del cimitero che è in fase di progettazione. Infine sono stati installati, nello spazio verde in via Falcone, alcuni attrezzi ginnici e quest'area diventerà importante, in virtù del progetto ' Sport nei parchi' per la pratica, anche gratuita, di varie attività sportive, ma questo aspetto, con tanti positivi risvolti per la comunità, lo approfondiremo come merita a breve." M.B.