L’ufficio postale diventa. Casa dei servizi di cittadinanza digitale

L’ufficio postale di Calci, selezionato tra i primi in Italia da Poste Italiane, sarà trasformato in ‘Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale’ nell’ambito del progetto Polis, inserito nel Piano Complementare Pnrr. Significa che i cittadini di Calci potranno presto rivolgersi alle Poste di via XX Settembre anche per richiedere digitalmente molti servizi finora erogati solo dalle pubbliche amministrazioni, come rinnovo e il rilascio del passaporto, documenti di identità, certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali. L’ufficio calcesano sarà così interessato da lavori di ristrutturazione per riadattare gli spazi e installare una postazione self-service, per la fruizione di servizi digitali di pubblica utilità e di un Atm di ultima generazione. Per consentire questi lavor l’ufficio postale di via XX Settembre dovrà restare necessariamente chiuso al pubblico da lunedì 18 maggio a martedì 9 luglio.