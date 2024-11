Luci e profumi... magia in Boutique: "Euphoria per le case e la città . Novità al 14 dei lungarni pisani"

"E’ tutto magico qui. Apre una novità sul territorio e in più... si respira aria di Natale". Queste le parole che l’europarlamentare Susanna Ceccardi ha usato per descrivere l’atmosfera all’inaugurazione di Euphoria Boutique a cui ha presenziato assieme, fra gli altri, anche al sindaco di Pisa Michele Conti. Ieri alle 18, infatti, in Lungarno Pacinotti 14 è avvenuto il taglio del nastro, rigorosamente rosso per il buon auspicio e in tema natalizio, per la nuova attività di Alessandro Trolese e della sua collaboratrice Maria Chiara Anconetani. "Questa boutique vuole abbellire le case e la città - dice Trolese -. Puntiamo su una forte stagionalizzazione e vogliamo diventare un punto di riferimento in ogni occasione speciale, da Natale a San valentino, dalla festa della Donna alla Pasqua, per tutto l’anno e di anno in anno".

All’interno tutto brilla e profuma: decorazioni per l’albero di Natale, candelieri che sembrano usciti dalle fiabe e candelecolorate che trasportano da una parte all’altra del mondo per le fragranze più diverse. "Il nome del negozio lo ha scelto Alessandro - racconta Maria Chiara Anconetani, mentre incarta un regalo -. L’euforia, d’altronde, è quello che ci anima: non ci fermiamo mai e anche il negozio è sempre in corsa ad offrire prodotti diversi. Oltre ai prodotti a tema, fra una festività e l’altra, offriamo oggettistica per la casa". Il negozio è stato appena aperto, ma le idee sono già chiare anche per un futuro a Pisa e fuori da Pisa. "La mia intenzione - continua Maria Chiara - è quella di ingrandire l’attività e arrivare a quante più persone possibile. Mi piacerebbe creare una linea di abbigliamento che possa attrarre la clientela più giovane, scettica magari verso l’oggettistica per la casa che invece interessa ad un pubblico più adulto con altre priorità e sensibilità. Sicuramente sono stata attenta a scegliere prodotti per tutti: qui si trova l’oggetto prezioso, ma anche tanto altro più alla portata e, comunque, di qualità medio alta. "Sono eventi come quello di stasera che qualificano il nostro territorio - chiosal’assessore al turismo e al commercio, Paolo Pesciatini-. In questo caso particolare si tratta di una vera e propria novità per la città di Pisa che non solo propone oggettistica particolare, ma riesce ad abbellire e dare ancora più luce ai già incantevoli lungarni cantati da Giacomo Leopardi".

mcc