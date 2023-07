Luca Della Santina è il nuovo direttore amministrativo dell’Osservatorio Gravitazionale

Pisa, 18 luglio 2023 – Luca Della Santina, ingegnere ed ex top manager della Regione Toscana, è il nuovo direttore amministrativo dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina, che ospita l’interferometro di onde gravitazionali Virgo. Della Santina ha iniziato il suo incarico a EGO questa settimana e avrà il ruolo di dirigere il dipartimento amministrativo, con la responsabilità della contabilità e della gestione del budget, delle risorse umane, dei progetti europei, degli appalti e della loro aggiudicazione.

“Sono molto lieto di intraprendere questo incarico in un centro di ricerca eccellenza, come EGO, la cui rilevanza internazionale è un grande patrimonio della nostra regione - ha dichiarato l’ingegnere Della Santina – Mettere la mia esperienza al servizio della ricerca di frontiera sarà una sfida nuova per me e, confido, proficua per tutti”.

Luca Della Santina, laureato in ingegneria civile presso l’Università di Bologna, proviene da un’esperienza dirigenziale di oltre 40 anni nelle più importanti istituzioni pubbliche del territorio. Ha ricoperto ruoli dirigenziali di rilievo nei settori viabilità, lavori pubblici, trasporti ed energia presso la Provincia di Pisa e la Provincia di Livorno. In seguito presso la Regione Toscana si è occupato di progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, è stato Membro del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale Regionale, direttore responsabile del Settore Infrastrutture per la Logistica e numerosi altri incarichi.