"Lu y Alvaro", il duo cantante e chitarrista

Stasera alle 21.30, Lu y Alvaro, il duo formato dalla cantante Luisa Briguglio e dal chitarrista polistrumentista Alvaro Figueroa Rodriguez insieme al percussionista Gabriele Pozzolini sarà in concerto all’Exwide di Pisa.

Il duo è nato a Marsiglia nel 2022 dall’incontro tra Luisa Briguglio, cantante e autrice siciliana, e Alvaro Figueroa Rodriguez, chitarrista e polistrumentista cileno. Insieme per questo concerto anche al percussionista Gabriele Pozzolini, interpretano musiche tradizionali e popolari dall’America Latina e altre parti del mondo, mettendone in risalto i diversi ritmi e la poesia. Cuecas e tonadas cilene, Zambas e milonghe argentine, valzer et Festejos peruviani, samba e bossa nova dal Brasile, funanà e morne da Capo Verde: da una tale ricchezza di colori e ritmi nasce uno spettacolo coinvolgente e caleidoscopico.

Luisa Briguglio, sin da piccola frequenta corsi di danza classica e contemporanea e coltiva la sua passione per il teatro. Lavora poi come attrice e assistente alla regia. Nel 2017 incontra la musica e si unisce al gruppo Populalma come voce solista. Da lì perfeziona la sua formazione esplorando diversi generi, quali il folklore sudamericano e le tradizioni siciliana e napoletana. Dal 2019 si trasferisce in Francia, dove lavora al suo progetto di composizioni originali e intrattiene diverse collaborazioni.

Info: Apertura ore 20,0 – concerto ore 21:30. Ingresso € 5

Per poter partecipare alle attività del circolo e consumare è necessario essere soci ENTES, costo tessera 2024/25 € 7 una tantum.