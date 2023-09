Lotta al degrado: in corso operazione di pulizia straordinaria a Coltano

Pisa, 13 settembre 2023 – Sono partite lunedì 11 settembre le operazioni di pulizia straordinaria in via dell’Idrovora a Coltano. L’intervento, realizzato su iniziativa dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa, viene eseguito da Geofor insieme al personale dell’Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale di Pisa. Mezzi di Geofor hanno dato il via ieri alla rimozione di rifiuti abbandonati lungo la strada, nel tratto di pineta che va dall'edificio dell'Idrovora fino al villaggio rom. Le operazioni, che si svolgeranno tutti i giorni lavorativi con esclusione di sabato e domenica, andranno avanti per tutta la settimana.

“E’ un’importante operazione di pulizia straordinaria – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini -, che nasce dall’esigenza di superare la situazione critica che si era creata a Coltano lungo via dell’Idrovora, in cui una serie di abbandoni consecutivi aveva creato una zona disseminata da cumuli di rifiuti, piccole e molteplici discariche abusive diffuse lungo un tratto di strada di oltre 800 metri, sicuramente dannose per l’ambiente. Da una prima analisi si tratta di numerosi rifiuti, nell’ordine della decina di tonnellate, che contengono, oltre a plastica, cartongesso, poliuretano e materiale coibentato, ma dobbiamo vedere cosa emerge durante le operazioni di rimozione. Ovviamente la rimozione delle discariche presenti sarà effettuata nel rispetto dei principi di differenziazione dei rifiuti. Questo intervento è consecutivo all'attivazione di numerosi procedimenti che hanno consentito la rimozione di rifiuti e discariche varie su terreni di altre proprietà”.

“Una volta terminata l’operazione di pulizia – prosegue l’assessore - seguirà un’attività di controllo da parte dell’amministrazione comunale per evitare che si ripetano i fenomeni di abbandono: a breve saranno installate telecamere in grado di leggere la targa delle auto. Mi preme sottolineare che questi interventi straordinari di pulizia hanno costi ingenti, in questo caso circa 10mila euro, di cui si fa carico l’amministrazione. Per questo è importante sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini sui danni e sui costi collettivi dell’abbandono dei rifiuti. Il nostro obiettivo è quello di scongiurare gli effetti del principio per cui i rifiuti abbandonati chiamano altri rifiuti. E lo stiamo facendo innanzitutto con la pulizia dell’area, in modo che la presenza di rifiuti non incoraggi ulteriori abbandoni, e poi con le attività di prevenzione, controllo e repressione. È inoltre opportuno, proprio in un’ottica di prevenzione e contrasto, che le proprietà dei terreni oggetto delle discariche, in accordo con l'Ente Parco, trovino soluzioni per precludere, per quanto di loro competenza, l'accesso ai mezzi che lì vanno a scaricare in maniera abusiva. Con questi strumenti l’amministrazione comunale intende portare avanti la lotta all’abbandono dei rifiuti che crea un grave danno ambientale ed economico, che rimane interamente a carico della comunità”.

Per consentire le operazioni di pulizia, è stato posto il divieto di accesso nel tratto di via dell'Idrovora interessato dall’intervento, a causa dell’utilizzo di mezzi pesanti della Geofor che occupano l’intera carreggiata. Per questo sono state stabilite le seguenti modifiche al traffico: nei giorni 13, 14, 15 e 18, 19, 20 settembre dalle ore 8:30 alle ore 16:30, in via dell’Idrovora nel tratto compreso tra l’insediamento posto dopo l’entrata dalla Strada Aurelia Sud fino all’intersezione con via della Sofina, viene istituito il divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta in prossimità dell’area dell’intervento, salvo mezzi in uso per i lavori e i mezzi di Soccorso e forze di Polizia.