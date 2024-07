L’Oscar della Matematica all’ex normalista Colombo

Un’ex allieva della Scuola Normale Superiore di Pisa è tra le due premiate durante il IX Congresso Europeo di Matematica. È Maria Colombo, ora professoressa ordinaria all’École Polytechnique Fédérale di Losanna, che ha ricevuto il premio della European Mathematical Society, insieme a Cristiana De Filippis, associata all’Università di Parma. La 35enne Maria Colombo si è formata alla Normale di Pisa sotto la guida di Luigi Ambrosio e di Alessio Figalli, prima come studentessa del corso ordinario della Scuola e del corso di laurea all’Università di Pisa e poi del Corso di Perfezionamento. Colombo è stata omaggiata assieme alla collega De Filippis di uno dei più prestigiosi e importanti riconoscimenti della matematica europea. Il premio comprende un attestato comprensivo della citazione per cui vengono assegnati 5.000 euro. Maria Colombo ha vinto il premio "Per i risultati rivoluzionari nella dinamica dei fluidi, nel trasporto ottimale e nella teoria cinetica, e per il suo impatto sull’analisi in senso più ampio". "Sono molto contento che la nostra ex allieva abbia vinto un premio così prestigioso - ha commentato il direttore della Normale, Luigi Ambrosio -. Fin dall’inizio ricordo Maria Colombo come una giovane di grande talento e voglia di lavorare, oltre a ottime prospettive avendo ottenuto la medaglia d’oro alle olimpiadi internazionali di matematica. Il suo riconoscimento è un premio anche per la Scuola. Sono personalmente molto contento anche perché - continua Ambrosio - le vincitrici sono entrambe donne e italiane ed essendo il premio dell’European Congress of Mathematic consegnato a dieci persone solo ogni 4 anni, che lo vincano due ricercatrici italiane conferma l’eccellenza della formazione del nostro Paese e della Normale". Conferma che nasce da una base precisa, visto che prima di ieri solo quattro matematici italiani avevano vinto il premio, tra i quali gli ex allievi: Guido De Philippis, Alessio Figalli, Corinna Ulcigrai e adesso anche Maria Colombo. Il direttore Ambrosio rinnova i complimenti alla professoressa Colombo "giovane dalle grandi doti e passione che sta vivendo nel suo anno d’oro, avendo ottenuto molti riconoscimenti, non da ultimo il ‘Premio Feltrinelli Giovani’ a giugno".

M.F.